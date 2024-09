Mic: Casasco (Fi), ‘chiudere vicenda Boccia, parliamo di problemi seri del Paese’

agenzia

Roma, 12 set. “Abbiamo parlato fin troppo della signora Boccia. In un momento come quello che stiamo vivendo, con la manovra di bilancio, tanti altri temi importanti su cui stiamo dibattendo in Parlamento e una situazione internazionale complicata non possiamo per dieci giorni dare ancora così tanto spazio a questa vicenda, che deve essere chiusa. Il presidente del Consiglio è già intervenuto in proposito, ormai non c’è più niente da aggiungere e, facendo tesoro di quanto è successo, penso sia necessario tornare a parlare dei problemi seri e concreti del Paese”. Così Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento economia del partito azzurro, intervenendo a Tagadà.

