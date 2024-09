Mic: De Pascale, ‘giudizio impietoso su Sangiuliano ministro, serve cambio passo’

agenzia

Roma, 5 set. “Io più che la Boccia, boccio il ministro. Al di là dei giudizi sull’uomo, qui c’è un giudizio impietoso sulle politiche culturali di questo governo. Abbiamo un ministro della più grande potenza culturale del mondo che è passato alle cronache per la gaffe e ora per questa vicenda da avanspettacolo. Credo ci sia la necessità di un cambio di passo proprio sulle politiche culturali di questo Paese”. Così Michele De Pascale, sindaco di Ravenna e candidato presidente dell’Emilia Romagna per il centrosinistra, sul caso Sangiuliano a L’aria che tira La7.

