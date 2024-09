Mic: Fratoianni (Avs), ‘complotto contro il governo? Se lo sono auto-costruito’

agenzia

Roma, 10 set. “Sulla vicenda che ha coinvolto l’ex ministro Sangiuliano se c’è un complotto è quello contro l’onorabilità di questo Paese e delle sue Istituzioni, francamente il complotto se lo sono auto-costruito”. Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra parlando con i cronisti davanti a Montecitorio.

“Siamo ancora una volta – prosegue il leader di Si – da un lato di fronte all’uso privatistico delle Istituzioni che invece sono tutti, dall’altro di fronte ad un’ipocrisia francamente un poco insopportabile : questa destra è quella che da anni nel Paese fa lo spiegone a tutti e a tutte su come devono vivere , su come devono amare, su come devono vivere le loro relazioni affettive poi nella loro vita privata fanno ciò che gli pare”.