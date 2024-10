Mic: M5S, ‘caos insostenibile, Giuli faccia chiarezza’

agenzia

Roma, 23 ott. “Le notizie che si stanno susseguendo in queste ore, con l’annuncio di un’inchiesta da parte di Report e le dimissioni di Francesco Spano da capo di gabinetto, vedono il ministero della cultura al centro di un caos che non è più sostenibile. Quando parla di ‘barbarico clima di mostrificazione’ Giuli evidentemente si riferisce agli attacchi ricevuti dalla stampa e da esponenti di destra”. Così i capigruppo M5S in commissione cultura al Senato e alla Camera, Luca Pirondini e Antonio Caso.