Mic: Meloni, ‘sentito Sangiuliano, nessun euro per Boccia né documento riservato’

Roma, 2 set. “Io ho parlato con Sangiuliano per questioni che interessano il governo. Mi ha detto che effettivamente aveva valutato la possibilità di dare a questa persona un incarico non retribuito, poi ha fatto una scelta diversa. Mi ha garantito che questa persona non ha avuto accesso ad alcun documento riservato che riguarda il G7. E soprattutto mi garantisce che neanche un euro degli italiani è stato speso per questa persona. Sono queste le cose che mi interessa sapere, il gossip lo lascio ad altri”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a ‘4 di sera’ su Rete4.

