Mic: Pd, ‘da governo disprezzo per settore culturale, Giuli riferisca in parlamento’

agenzia

Roma, 23 ott. “Giuli commissariato prima ancora di iniziare, obbligato a fare marcia indietro sull’unica scelta che ha fatto finora: la nomina del suo capo di gabinetto”. Così la capogruppo democratica nella commissione cultura della Camera, Irene Manzi.

“Il risultato è che il ministero della cultura si trova senza guida nel mezzo della discussione di una legge di bilancio che apporta tagli feroci a tutti i settori di sua competenza. Siamo davanti a un governo di irresponsabili che tratta con disprezzo i settori culturali italiani. Giuli deve venire subito in parlamento per completare l’audizione con le commissioni riunite fissato per il 17 ottobre e poi rinviato”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA