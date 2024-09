Mic: Picierno (Pd), ‘Sangiuliano si dimetta, istituzioni trascinate in tragica commedia’

agenzia

Roma, 5 set. “La nostra Costituzione prescrive che le funzioni pubbliche vengano svolte con disciplina e onore. In questa commedia tragica non c’è un briciolo né di disciplina né di onore. Per questo il ministro Sangiuliano deve dimettersi e Giorgia Meloni ha commesso un errore catastrofico nel rifiutare le dimissioni. Sangiuliano sta trascinando le istituzioni pubbliche in una tragica commedia e tutto ciò è inaccettabile per la tutela stessa delle istituzioni del nostro Paese”. Lo ha detto Pina Picierno, intervenendo a ‘L’aria che tira’ su la7.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA