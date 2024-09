Mic: Renzi, ‘Sangiuliano per Meloni come Balocco per Ferragni’

agenzia

Roma, 6 set Il caso Sangiuliano-Boccia “è la deriva della politica con questo Governo: non si parla di contenuti, progetti, sogni. No. Si trasforma la politica in un reality show, in ‘Bruttiful’ come ha scritto qualcuno. E non si parla dei teatri, dei musei, del cinema nei giorni di Venezia, della riforma delle sovrintendenze, degli incentivi alla lettura, della 18App. No, si parla di quanto sia ricattabile il Ministro”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.