Mic: Renzi, ‘Sangiuliano si deve dimettere, Meloni riferisca in Parlamento’**

Roma, 4 set. “Gennaro Sangiuliano si deve dimettere. Il Ministro della Cultura deve proteggere il bello dell’Italia, oggi lui è diventato lo zimbello del paese. E prima della imbarazzante vicenda Boccia, ricordiamo che questo Ministro come primo atto ha azzerato i fondi della 18App, si è preso i meriti dei nostri governi su Pompei, ha gestito il Collegio Romano con rara mediocrità, ha governato in nome dell’amichettismo, ha collezionato gaffes su gaffes”. Così Matteo Renzi sui social.