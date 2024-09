Mic: Ronzulli, ‘Arianna ha storia politica, attenzione morbosa verso famiglia Meloni’

agenzia

Roma, 12 set. “Arianna Meloni ha una sua storia personale politica che va avanti da 30 anni e non può essere penalizzata soltanto perché è la sorella del premier in carica. Detto questo, non mi pare che Arianna Meloni abbia incarichi tali da consentirle di decidere nomine. Questo è stato smentito anche quest’estate a proposito della Rai. Arianna Meloni ha un ruolo di partito. Più in generale, nei confronti della presidente del Consiglio e della sua famiglia c’è, a mio avviso, un’attenzione morbosa”. Così a L’Aria che tira, su La7, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.