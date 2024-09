Mic: Scalfarotto (Iv), ‘su Sangiuliano situazione insostenibile per interesse e immagine Italia’

agenzia

Roma, 6 set. “La situazione non è più sostenibile. Qui non si discute, si badi bene, della vita privata di Sangiuliano. Si tratta invece della sua capacità di prendere decisioni nell’esclusivo interesse pubblico, di tutelare il prestigio e il funzionamento delle istituzioni, di rappresentare l’Italia nel G7 e altrove in un modo che non sia quello che vediamo sui media internazionali in queste ore”. Così il senatore di Italia Viva, Ivan Scalfarotto, sui social.

