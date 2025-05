Michelle Obama confessa, ‘sono in terapia’

agenzia

"Ho 60 anni e vivo una fase di transizione, ora solo scelte mie'

WASHINGTON, 09 MAG – Michelle Obama ha confessato che è in terapia e ne ha parlato con suo fratello Craig Robinson in un podcast. L’ex first lady ha spiegato che i loro genitori hanno creato uno “spazio sicuro” durante la crescita, simile a quello della terapia, e che lei ha cercato una cosa analoga con familiari e amiche. “Credo nel potere di condividere le proprie sfide con altre persone di cui ci si fida e che questo può presentarsi in molte forme, e per me è stato così”, ha detto. “Credo nella terapia di coppia, credo in tutto. Qualunque cosa funzioni per te”, ha aggiunto. Per quanto riguarda la terapia vera e propria, l’ha cercata perché pensa “che abbiamo bisogno di essere guidati per tutta la vita, e penso che la terapia sia una forma di coaching”. “In questa fase della mia vita, sono in terapia proprio ora perché sto attraversando una fase di transizione”, ha detto l’autrice di “Becoming”. “Ho 60 anni. Ho concluso un periodo molto difficile della mia vita con la mia famiglia intatta. Sono una donna con il nido vuoto”, ha aggiunto alludendo al fatto che le due figlie vivono e studiano lontano dalla famiglia. “Ora, per la prima volta, come ho già detto, ogni scelta che faccio è completamente mia. Non ho la scusa del ‘Beh, i miei figli hanno bisogno di questo, o mio marito ha bisogno di quello, o il Paese ha bisogno di quello'”, ha spiegato.

