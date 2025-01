Michter’s completa la sua serie Legacy con il primo lancio di Bomberger’s PFG™: Kentucky Straight Bourbon Finished in Precision Fine Grain Oak Barrels (bourbon puro del Kentucky finito in botti di rovere di precisione a grana fine)

agenzia

LOUISVILLE, Ky., 29 gennaio 2025 /PRNewswire/ — Il 2025 segna il primo lancio del PFG™ (Precision Fine Grain) Kentucky Straight Bourbon di Bomberger. “Negli anni, il nostro prodotto di punta, il bourbon Bomberger’s Declaration, ha sempre avuto un carattere ricco e audace che adoro. Questa nuova versione di Bomberger’s PFG™ porta avanti i nostri sforzi volti a sperimentare ulteriormente con Bomberger’s e ad ampliare i confini del whisky americano. Il risultato è strepitoso: una consistenza eccezionale e uno straordinario spettro di sapori ricchi e pieni, frutto dell’attenta esplorazione della scienza del legno da parte del nostro team in condizioni molto specifiche”, ha commentato il mastro distillatore di Michter’s, Dan McKee.

Bomberger’s PFG™ è prodotto invecchiando prima il Kentucky Straight Bourbon in una nuova botte di rovere americano grigliato e carbonizzato. Dopo la completa maturazione, il Kentucky Straight Bourbon viene estratto dalla prima botte e posto in una seconda botte nuova, personalizzata, in rovere francese a grana fine, grigliato e carbonizzato, che soddisfa le specifiche più rigorose. Queste botti vengono grigliate a temperature ben definite per un periodo di tempo preciso prima di essere sottoposte a una carbonizzazione selezionata. Il whisky viene fatto invecchiare in queste seconde botti prima di essere suddiviso in piccoli lotti che vengono sottoposti alla nostra esclusiva filtrazione prima dell’imbottigliamento a 100,2 proof (50,1% ABV).

La botte di finitura di Bomberger’s PFG™ è una miscela di legni di varie origini, tra cui le venerate foreste di Tronçais, Allier, Nevers e dei Vosgi. È realizzata in legno essiccato naturalmente all’aria aperta per almeno 40 mesi in Francia, vicino al fiume Charente, che presenta un ambiente di stagionatura unico, influenzato dall’umidità, dalla creazione di microflora, dal clima, dalla direzione del vento e dall’altitudine. Dopo questa stagionatura, le doghe vengono selezionate a mano per costruire le botti di finitura di Bomberger’s PFG™.

L’obiettivo è essere precisi in ogni fase del processo di produzione di Bomberger’s PFG™. Andrea Wilson, esperto di maturazione di Michter’s, ha affermato: “Il risultato è un mix di aromi accattivanti, che spaziano dai dolci ai fiori, un palato di note fruttate ed erbacee splendidamente integrate, con un corpo pieno e una consistenza cremosa e lussuosa che persiste con note di spezie delicate e cioccolato”.

Il prezzo al dettaglio consigliato negli Stati Uniti per una bottiglia da 750 ml di Bomberger’s PFG™ è di $140.

Con i suoi whisky Shenk’s e Bomberger’s Legacy, Kentucky Michter’s rende omaggio alla tradizione della distilleria della Pennsylvania fondata con il nome Shenk’s nel 1753 e ribattezzata Bomberger’s nel 1800, prima di diventare nota come Michter’s nel XX secolo.

Per maggiori informazioni su Michter’s visitare michters.com e seguire i profili su Instagram, Facebook e X.

Contatto:Joseph J. Magliocco+1 (502) 774-2300 x580jmagliocco@michters.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2607490/Michters_Bomberger_s_PFG.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1923917/MICHTER_S_DISTILLERY__LLC_LOGO_Logo.jpg