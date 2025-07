agenzia

Bloomberg, seconda ondata riduzioni dell'inizio dell'anno

NEW YORK, 02 LUG – Microsoft taglia 9.000 posti di lavoro, meno del 4% del totale. Lo riporta l’agenzia Bloomberg. “Continuiamo ad adottare i cambiamenti necessari per posizionare al meglio la società per il successo”, ha detto un portavoce. per Microsoft è la seconda ondata di tagli decisa quest’anno per tenere sotto controllo i costi.

