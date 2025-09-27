Migliaia di israeliani in piazza a Tel Aviv per la pace a Gaza

agenzia

Familiari ostaggi, 'da Netanyahu all'Onu discorsi vuoti'

TEL AVIV, 27 SET – Migliaia di israeliani si sono radunati stasera a Tel Aviv come ogni sabato, chiedendo un accordo per porre fine alla guerra di Gaza. I manifestanti hanno srotolato un grande striscione nella Piazza degli ostaggi con la scritta: “Tutti gli ostaggi, riportateli a casa subito”. “L’unica cosa che può fermare la discesa nell’abisso è un accordo completo e globale che ponga fine alla guerra e riporti a casa tutti gli ostaggi e i soldati”, ha dichiarato Lishay Miran-Lavi, moglie di Omri Miran, ancora prigioniero a Gaza. E rivolgendosi direttamente a Trump, ha esortato: “Usate la vostra influenza sul primo ministro Netanyahu. Prolungare questa guerra non fa che mettere Omri e gli altri ostaggi in pericolo ancora maggiore”. Il fratello di un altro ostaggio ha definito “vuoto” il discorso del premier all’Assemblea dell’Onu, incolpandolo anche della strage del 7 otttobre. Netanyahu e Trump si incontreranno alla Casa Bianca lunedì.

