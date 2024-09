Migliaia di manifestanti bloccano le strade a Tel Aviv

agenzia

Cori al governo accusato di agire contro il Paese

TEL AVIV, 02 SET – Migliaia di manifestanti stanno bloccando diverse strade a Tel Aviv, dove è in corso lo sciopero genrale indetto dopo il ritrovamento a Gaza di sei giovani ostaggi giustiziati in un tunnel. Dimostranti si sono riuniti in Begin Street e chiedono al governo di fare l’accordo per il rilascio dei rapiti che sono ancora in vita prigionieri di Hamas. Al ritmo dei tamburi, giurano che non abbandoneranno gli ostaggi ancora a Gaza, chiedono “i valori prima di tutto” e accusano il governo di Israele di agire contro la nazione. Intanto, un’altra manifestazione ha bloccato il traffico sull’autostrada Ayalon.

