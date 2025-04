Migliaia in piazza contro Bibi,’qui Shoah, lui in vacanza’

agenzia

'I nostri figli in ostaggio a Gaza bevono l'acqua del gabinetto'

ROMA, 05 APR – Migliaia di persone sono scese in piazza questa sera a Tel Aviv per protestare contro il governo Netanyahu e specialmente contro il viaggio ‘di lusso’ in Ungheria. Dure critiche sono arrivate dalle famiglie degli ostaggi che hanno accusato il premier durante una conferenza stampa. “Mentre gli ostaggi subiscono un olocausto e bevono acqua dai gabinetti, Netanyahu è in vacanza di lusso in Europa”, ha dichiarato Vicky Cohen, madre del soldato Nimrod Cohen, prigioniero a Gaza.

