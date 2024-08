Migrante partorisce sul barcone, soccorsa insieme alla bimba a Lampedusa

agenzia

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Ha partorito sul barcone e dopo essere stata soccorsa dalla Guardia di Finanza, é stata trasportata al Poliambulatorio dell’Asp di Contrada Grecale a Lampedusa. Mamma e figlia sono state assistite dagli operatori del Dipartimento salute della famiglia dell’Azienda sanitaria di Palermo che ha attivo sull’isola un presidio permanente in funzione H24. Il ginecologo, Mauro Minasola, e l’ostetrico, Giuseppe Tomaselli, hanno prestato tutte le cure del caso alla giovane donna (alla sua seconda gravidanza) mentre il pediatra, Teodoro Guzzetta, ha visitato la bambina che pesa poco meno di 3 chili. “Mamma e figlia stanno bene” hanno assicurato gli operatori del Poliambulatorio che hanno, poi, organizzato con il servizio 118 il trasferimento in elisoccorso per il normale decorso post partum in una struttura ospedaliera. Lo scorso anno nella sala chirurgica del Poliambulatorio di Lampedusa, attrezzata dall’Asp di Palermo con kit sterili per eventuale parto precipitoso e non trasferibile, avevano partorito 3 donne appena sbarcate sull’isola. – Foto ufficio stampa Asp Palermo – (ITALPRESS). col3/com 24-Ago-24 16:53

