Migranti, a Ravenna lo sbarco della nave di Solidaire

RAVENNA, 06 MAG – E’ iniziato in porto a Marina di Ravenna lo sbarco dei 67 migranti sulla nave della ong Solidaire. Per lo scalo romagnolo si tratta del 19esimo dal 31 dicembre 2022. Per Solidaire si tratta della prima volta a Ravenna dove l’ultimo sbarco è avvenuto il 22 aprile scorso: in quella occasione 82 migranti sulla nave Life Support per un totale di 1.833 persone arrivate in quasi due anni e mezzo.

