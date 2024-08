Migranti a Ravenna, tutto pronto per i 170 di Life Support

agenzia

Condizioni a bordo buone a parte casi per carburante inalato

RAVENNA, 29 AGO – Sarannoe eseguiti al Cmp di Ravenna (centro di medicina e prevenzione) tutti gli adempimenti sanitari e di polizia per i 170 migranti (non 172 come inizialmente comunicato da bordo nave) soccorsi dalla ong Life Support di Emergency. La nave è attesa per sabato al porto della città romagnola intorno alle 12. L’attracco è confermato alla banchina di Fabbrica Vecchia a Marina di Ravenna. Si tratta di 168 uomini e 2 donne, tra cui 11 minori, 10 sono non accompagnati. I nuclei familiari sono due, entrambi siriani (marito moglie e un figlio di sei anni e un padre con figlio di 17 anni). I 170 migranti saranno trasferiti dalla banchina al Cmp con mezzi della Croce Rossa Italiana. I dieci minori non accompagnati resteranno in Emilia Romagna e trasferiti al centro ‘Mattei’ di Bologna; mentre i restanti 160 saranno distribuiti tra Lazio (69), Marche (51) e Abruzzo (40) dove saranno accolti nei vari centri di accoglienza straordinaria e accompagnati con pullman organizzati dalla Prefettura. La maggior parte dei migranti soccorsi proviene da Siria (77) e Bangladesh (69). Poi Pakistan (11), Egitto (9), Sud Sudan (1), Eritrea (1), Palestina (1) e Nigeria (1). Le condizioni generali di salute a bordo sono ritenute buone eccetto qualche caso con problemi respiratori dovuti alle esalazioni del carburante: questi necessitano di accertamenti durante le visite speditive una volta sbarcati. “Si è trattato questa volta – ha precisato il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa – di un’organizzazione particolarmente impegnativa per l’intera macchina dell’accoglienza: non solo per il numero delle persone soccorse ma anche per il luogo individuato per i vari adempimenti sia sanitari che di polizia diverso dai precedenti per cui è stato necessario rimodulare le varie attività. Mi sento però di ringraziare anche questa volta tutti gli enti coinvolti per il grande spirito di collaborazione e di adattamento alle novità”. Per Ravenna si tratta del 14esimo sbarco a partire dal 31 dicembre 2022, per un totale di 1.470 migranti accolti di cui 186 minori non accompagnati.

