Migranti: Alarm phone, ’80 persone in difficoltà nel Mediterraneo centrale’

Palermo, 30 nov. Ottanta migranti che si trovano a bordo di una imbarcazione nel Mediterraneo centrale sarebbero in gravi difficoltà. Lo segnala su X Alarm phone in seguito alla segnalazione arrivata dalla barca in condizioni precarie. “Sono alla deriva e non possono andare avanti e le onde sono alte. Hanno bisogno di soccorso il prima possibile. Le autorità sono informate”, dicono da Alarm phone.

