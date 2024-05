agenzia

Roma, 24 mag “La nostra ispezione in #Albania ha fatto scoppiare il caso. Rama prima scarica l’accordo, poi fa una smentita d’ufficio. I fatti però restano: il CPR in #Albania è uno spreco di risorse. 800 milioni usati per violare i diritti umani. Un bluff a fini elettorali su cui #Meloni tace”. Lo scrive sui social Enzo Amendola, deputato del Pd.

