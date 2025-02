Migranti: Appendino, ‘ma quale piano Matteo, gestione Meloni basata su ricatti torturatore’

agenzia

Roma, 2 feb. “Siamo di fronte a una Presidente del Consiglio e a un governo con le spalle al muro. Hanno mentito per nascondere quello che adesso stanno ammettendo dopo la nostra pressione: hanno liberato e rimandato in patria su un volo di Stato a spese nostre un criminale che ha torturato e ucciso persone per precisa volontà politica”. Lo ha detto la vicepresidente del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino intervistata da Maria Latella alla trasmissione Il caffè della domenica di Radio24.