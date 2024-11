Migranti: Avs-Pd-M5S-Azione-Più Europa, ‘commissione subito? Non partecipiamo’**

agenzia

Roma, 25 nov. “Con il rinvio immediato in commissione del Dl Flussi per votare l’ennesimo emendamento della relatrice presentato pure fuori il tempo massimo vengono calpestati i diritti e le prerogative dei deputati ai quali non viene garantita la possibilità di essere presenti nella giornata odierna. Tutto ciò è inaccettabile”. Così Filiberto Zaratti, Simona Bonafè, Alfonso Colucci, Fabrizio Benzoni, Riccardo Magi, capigruppo di Avs, Pd, M5S, Azione e Più Europa nella commissione Affari costituzionali della Camera.