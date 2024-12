Migranti: Balboni (Fdi), ‘Cassazione conferma bontà politiche governo Meloni’

agenzia

Roma, 30 dic. “L’ordinanza odierna della Corte di Cassazione conferma la bontà delle politiche del governo Meloni sul fronte immigrazione e smentisce le cassandre del Pd. Soprattutto, si afferma senza alcun dubbio che il modello Albania funziona e può essere esportato anche in altri Stati europei. Le decisioni del Tribunale di Roma sui migranti fatti rientrare dall’Albania erano sbagliate”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni, responsabile Sicurezza e Legalità del partito.