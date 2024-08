Migranti: Battilocchio, ‘a Lampedusa virtuosa sinergia tra Istituzioni e Terzo settore’

agenzia

Roma, 12 ago. In questi anni, con regolarità ho visitato l’isola e l’hotspot. La situazione, grazie alla nuova normativa, è davvero migliorata. Ho incontrato e parlato a lungo con gli operatori Croce Rossa, responsabili della struttura: a loro giunga un ringraziamento, non formale, per il lavoro prezioso che stanno portando avanti. Il centro è davvero ben organizzato, con professionalità e competenza”. Lo afferma Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile Immigrazione del movimento azzurro, dopo un sopralluogo all’hotspot di Lampedusa.