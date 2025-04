Migranti: Battilocchio, ‘da Ue inversione tendenza in linea con obiettivi Italia’

agenzia

Roma, 17 apr. “La decisione dell’Ue di inserire Tunisia, Bangladesh ed Egitto tra i Paesi sicuri è un passo importante che rispecchia la linea italiana sulla gestione dei flussi migratori. Si tratta di Stati da cui proviene gran parte delle persone che arrivano irregolarmente in Italia, e questa classificazione permetterà di applicare procedure accelerate alle frontiere, semplificando i rimpatri per chi non ha diritto alla protezione internazionale. Bruxelles ha anche deciso di anticipare due misure del nuovo Patto su migrazione e asilo, previsto per il 2026: la prima riguarda le procedure accelerate per i cittadini di Paesi con un tasso di riconoscimento della protezione inferiore al 20%, mentre la seconda introduce criteri più flessibili per definire quali siano i Paesi sicuri, includendo la possibilità di eccezioni territoriali. Questo cambiamento dimostra un’inversione di tendenza a livello europeo, con una maggiore condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri, un obiettivo per cui l’Italia si è battuta da tempo”. Lo afferma a Tgcom24 Alessandro Battilocchio, responsabile Immigrazione di Forza Italia.