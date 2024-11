Migranti: Battilocchio (Fi), ‘avanti con condivisione e ordine fra paesi Ue’

agenzia

Roma, 11 nov. “Il discorso programmatico della Presidente von der Leyen sul tema migranti è, dal nostro punto di vista, totalmente condivisibile. Noi abbiamo ripetuto che la difesa dei confini è importante, ma non sufficiente, perché poi è necessario creare dei meccanismi – come stiamo facendo – di immigrazione legale ed anche su questo si è usciti dalla logica dell’emergenza e si sta andando verso un’azione ordinaria”. Così Alessandro Battilocchio, di Forza Italia, responsabile del dipartimento immigrazione del partito azzurro, intervenendo al convegno ‘Migranti in Europa: legami tra religiosità e integrazione’, in corso al Senato – presso la sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro – su iniziativa del senatore Maurizio Gasparri.

“Ci sono dei meccanismi nuovi di rimpario e di ricollocamento. Alla fine della scorsa legislatura europea è stato approvato un nuovo ‘Pacto europeo sulla migrazione e l’asilo’ che rappresenta una cornice di riferimento importantissima ed interessante, basata su nuova consapevolezza della necessità di una condivisione di responsabilità, di solidarietà e di ordine. Oggi – prosegue – c’è un approccio diverso verso il continente africano e l’Italia su questo è ‘pilota’. Noi come Forza Italia abbiamo guardato sempre, lo diceva anche il Presidente Berlusconi, al piano Marshall per l’Africa. Oggi, l’Italia è partita con il suo Piano Mattei, ma è necessaria anche in questo caso una partecipazione dell’Unione Europea, necessaria e indispensabile”.