Migranti: Battilocchio (Fi), ‘dl flussi favorisce sistema produttivo e immigrazione regolare’

agenzia

Roma, 26 nov. “Quello che abbiamo chiesto con gran voce a Bruxelles per decenni ora è realtà: avere finalmente una condivisione di responsabilità, di solidarietà e di oneri tra i 27 Stati in una imprescindibile cornice europea”. Lo ha affermato Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Immigrazione del partito, intervenendo in Aula a Montecitorio nel corso della dichiarazione di fiducia sul Dl flussi. Secondo il ministero dell’Interno, ha proseguito, “al 26 novembre ci sono stati in Italia 61 mila arrivi irregolari a fronte di 151.384 arrivi irregolari nello stesso periodo del 2023. Questa non è propaganda, sono numeri ufficiali che ci confermano che stiamo sulla strada giusta”.

“Questo decreto contiene anche proposte positive che intrecciano le esigenze del sistema produttivo con una migrazione regolare e di qualità, favorendo l’integrazione dei lavoratori stranieri. Forza Italia ribadisce il suo impegno nel combattere il caporalato ed ogni forma di sfruttamento e di lavoro sommerso, attraverso politiche che siano lungimiranti e responsabili nel gestire i flussi migratori. Il provvedimento contiene anche una stretta relativamente ai ricongiungimenti familiari mettendo dei paletti per contenere un numero di arrivi eccessivi”.