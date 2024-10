Migranti: Bicchielli (Nm), ‘piano Albania modello innovativo gestione flussi’

agenzia

Roma, 15 ott. “La sinistra italiana critica il piano Albania per la gestione dell’emergenza migranti, al quale guarda invece con grande interesse anche la sinistra europea, basti considerare l’apprezzamento espresso dal premier britannico Starmer e dal cancelliere tedesco Scholz. Quello voluto dal Governo Meloni è un modello innovativo di gestione dei flussi, all’insegna della concretezza e del pragmatismo, per fermare i trafficanti di esseri umani. È chiaro che l’emergenza va affrontata in una cornice europea, in grado di coniugare sicurezza e solidarietà, ma intanto si propone una strada nuova, che può essere la base per un’azione comune”. Lo dice il vicecapogruppo di Noi Moderati alla Camera, Pino Bicchielli.

