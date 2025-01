Migranti: Bignami, ‘opposizione sia soddisfatta per meno arrivi e meno morti’

agenzia

Roma, 15 gen. “Grazie alle politiche migratorie messe in campo dal governo Meloni si riduce il numero dei morti in mare. Il dato è significativo: il 33% in meno di vittime nel 2024, centinaia di uomini e donne cui è salva la vita. A dirlo è l’Agenzia Onu per le migrazioni che attesta come l’inversione di tendenza rispetto al passato sia frutto di fatto in gran parte dei Memorandum d’Intesa siglati dall’Italia con Libia e Tunisia grazie ai quali, secondo i dati Frontex, sono crollati del 59% gli arrivi irregolari in Europa dal Mediterraneo. Invitiamo le opposizioni a condividere la soddisfazione per questo risultato significativo visto che, tra l’altro, ‘un mare non un cimitero’, era lo slogan scelto dal Pd per le Europee”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia allla Camera, Galeazzo Bignami. “Anche se va ricordato -aggiunge- che il maggior numero di vittime nel Mediterraneo si è registrato proprio sotto i governi a guida Pd di Letta e Renzi. Grazie agli italiani, noi oggi siamo al Governo e loro all’opposizione”.

