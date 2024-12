Migranti: bimba superstite naufragio lascia Lampedusa, arrivata in comunità Trapani**

agenzia

Palermo, 12 dic. Ha lasciato questa sera l’hotspot di Lampedusa per raggiungere in aereo Palermo la piccola Jacinta, he si fa chiamare Yasmine, la bambina di 11 anni della Sierra Leone, unica superstite del naufragio avvenuto al largo di Lampedusa e salvata dalla ong tedesca CompassCollective. La piccola come conferma all’Adnkronos la Procuratrice dei minori di Palermo Claudia Caramanna, è stata portata in auto in una comunità protetta del trapanese dove trascorrerà i prossimi giorni. La bimba è accompagnata da una équipe della Croce rossa. Già domani la Procuratrice dovrebbe incontrare la bambina.

