Migranti: Boccia, ‘grazie Mattarella, governo condanni parole Musk’

agenzia

Roma, 13 nov “Siamo grati al presidente Mattarella di aver ricordato uno dei fondamentali principi su cui si basa la convivenza e il rapporto tra paesi democratici. Serve rispetto per il nostro Paese. E ci auguriamo che anche dal governo giungano parole chiare di condanna per le affermazioni di chi sta assumendo incarichi rilevanti nel governo di una democrazia importante come gli Usa”. Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA