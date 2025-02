Migranti: Boccia, ‘linea governo è accordi con criminali e deportazioni come Trump’

agenzia

Roma, 3 feb. “Non ci interessa la questione giudiziaria delle comunicazioni al governo. Noi vogliamo sapere se il governo è alleato con un criminale come Al Masri. Quello che sta facendo il nostro paese con i campi in Albania è molto simile a ciò che fa Trump. Stiamo parlando di deportazioni. Il governo non ha una idea di come gestire i flussi migratori: le uniche cose che fa sono gli accordi con i criminali e deportare i migranti in Albania”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia a 5minuti su Rai 1.

