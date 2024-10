Migranti: Boccia, ‘maggioranza aggira Parlamento, governare non è comandare’

agenzia

Roma, 30 ott. “Le opposizioni si trovano oggi in una condizione di grave difficoltà sul decreto 158/24 sul riconoscimento della protezione internazionale, il cosiddetto dl ‘paesi sicuri’. Inizialmente assegnato alla Camera, questo decreto è stato ritirato e ripresentato al Senato e il 28 ottobre è stato assegnato alla prima Commissione”. Lo ha detto in Aula il senatore Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd.

“In Commissione come opposizioni abbiamo chiesto un iter chiaro, che consentisse il confronto necessario attraverso le audizioni del mondo esterno. Ci è stato detto che le audizioni non erano più possibili per un motivo che va dalla furbizia alla ricerca di scorciatoie: il governo ha deciso che quel dl resterà in vita solo per i 60 giorni della sua durata, perché intanto lo stesso governo alla Camera presenterà un emendamento ad altro provvedimento”.