Migranti: Boccia, ‘patrioti nostrani riflettano, Trump ci danneggerà’

Roma, 14 nov. “Elon Misk è un uomo tra i più ricchi del mondo e detiene tanti poteri, indipendentemente da Trump. Trovo abbastanza inquietante l’idea di democrazia che sta avanzando oggi, grazie anche al successo di Donald Trump. Mi ha molto colpito che una delle prime telefonate che il neo presidente degli USA ha fatto a Zelensky, un uomo oggi al centro delle vicende geopolitiche mondiali perché il suo paese è stato aggredito e coinvolto in una guerra, sia stata fatta a tre, alla presenza cioè di un’altra persona, Musk, che è tra gli uomini più ricchi del mondo e ha in mano i satelliti che permettono oggi le comunicazioni in quel paese. Stiamo assistendo alla trasformazione del concetto di democrazia”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia intervenuto a Radio anch’io su Radio 1 Rai.