Migranti: Boldrini, ‘giudici confermano che operazione Albania pura propaganda’

Roma, 18 ott. “Il Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento dei 12 migranti che al momento si trovano nel cpr di Gjader, in Albania. Questo significa che dovranno essere liberati e riportati in Italia perché, secondo gli accordi tra Meloni e Rama, non possono restare sul suolo albanese. È la conferma che l’operazione Albania, tanto sbandierata, è mera propaganda di Meloni sulla pelle dei migranti e in spregio delle normative che l’Italia è tenuta a rispettare”. Lo afferma Laura Boldrini deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo.