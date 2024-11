Migranti: Bonafè (Pd), ‘con forzature e fiducia su dl Flussi governo impedisce dibattito’

agenzia

Roma, 25 nov. “Le opposizioni unite hanno deciso di non partecipare al voto in Commissione sull’ultimo emendamento presentato dalla relatrice al dl flussi. Si è trattato dell’ennesima forzatura su un decreto nato male, dove è stato inserito come innesto il provvedimento ‘paesi sicuri’ già in discussione al Senato”. Lo ha detto in aula alla Camera Simona Bonafè, capogruppo Pd nella Commissione Affari Costituzionali, dopo che il ministro per i rapporti con il parlamento, Luca Ciriani, ha posto la fiducia sul decreto flussi.