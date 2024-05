Migranti: Bonelli, ‘151 mln senza gara per centro in Albania, interrogazione a Piantedosi’

agenzia

Roma, 8 mag. “Il ministro Piantedosi spieghi perché i suoi uffici hanno assegnato la gestione di un centro per migranti in Albania per 151 milioni di euro senza gara e per lo più a una società il cui presidente del consiglio d’amministrazione, Camillo Aceto, è stato amministratore delegato della Cascina, cooperativa commissariata per infiltrazioni mafiose nell’inchiesta della procura di Roma su ‘Mafia Capitale’. Anche se il commissariamento è stato revocato, la connessione con indagini così gravi avrebbe dovuto portare alla prudenza da parte del ministro”. Così il deputato di AVS Angelo Bonelli.