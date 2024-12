Migranti: Bonelli, ‘da Meloni analfabetismo giuridico, legga bene sentenza Cassazione’

agenzia

Roma, 23 dic ”La Sentenza n.14533/2024 del 4/12/2024 non è stata ben letta dalla premier e stupisce che nell’imponente ufficio legislativo della Cassazione, a disposizione di Palazzo Chigi, non ci sia nessuno che Le abbia fatto presente che i giudici possono disapplicare le decisioni del governo caso per caso quando il migrante proviene da un paese che non è sicuro: proprio quello che hanno fatto i giudici italiani”. Lo dice Angelo Bonelli.

“Dire che la Cassazione ha dato ragione al governo non solo è una bugia ma è analfabetismo giuridico. La Cassazione, nel caso di specie, ha dato infatti ragione ai giudici del tribunale Roma sulla domanda di protezione internazionale di una persona migrante affermando che il giudice può disapplicare il decreto del governo per rispettare le norme europee e nazionali”, ha aggiunto il parlamentare AVS e co-portavoce di Europa Verde.