Migranti: Bonelli, ‘Giorgetti manipola realtà, governo svende sanità’

agenzia

Roma, 12 nov. “Il Ministro Giorgetti sugli investimenti in sanità manipola la realtà, parla di aumento della spesa pro capite ma la realtà è un’altra: secondo l’ultimo rapporto della Fondazione Gimbe, quella del Governo Meloni risulta essere una gestione disastrosa”. Così è il portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

“Entro il 2027, i finanziamenti al nostro Sistema Sanitario precipiteranno al 5,9% del Pil, il livello più basso di sempre, mentre entro il 2030 accumuleremo un buco di 19 miliardi. Una situazione che finirà inevitabilmente per favorire il privato”.