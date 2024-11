Migranti: Bonelli, ‘grazie Mattarella, Meloni e Salvini sovranisti a corrente alternata’

agenzia

Roma, 13 nov. “Ringraziamo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per aver difeso la nostra sovranità e la nostra Costituzione.” Così Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde e parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra. “Mi rammarica il silenzio della premier Meloni e il sostegno di Salvini alle dichiarazioni di Elon Musk, che non è un cittadino qualunque, ma il braccio destro di Donald Trump e stratega della sua campagna elettorale. In tempi come questi viene da rimpiangere Bettino Craxi, che da capo di governo non esitava a difendere la sovranità dell’Italia”.