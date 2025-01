Migranti: Bonelli, ‘Meloni doveva inseguire trafficanti e invece li libera’

agenzia

Roma, 21 gen. “Meloni non doveva fare la guerra in tutto il globo terracqueo ai trafficanti di esseri umani e arrestarli? Oggi invece ha liberato il trafficante e torturatore libico Almasri Habish e lo ha rimandato in Libia, nonostante un mandato di arresto della Corte penale internazionale. Che vergogna Giorgia Meloni”. Lo dichiara il coportavoce nazionale di Europa Verde e deputato di AVS Angelo Bonelli.

