Migranti: Bonelli, ‘Procura Roma verifichi responsabilità governo su Almasri’

agenzia

Roma, 26 gen “La notizia che arriva dalla Corte Penale Internazionale dell’Aia è sconvolgente. Osama Njeem Almasri, un criminale responsabile di atrocità disumane nel carcere di Mittiga a Tripoli, è stato arrestato in Italia per poi essere liberato e rimandato in Libia. Parliamo di un uomo che, secondo i giudici dell’Aja, ha ordinato e commesso personalmente torture, violenze sessuali, omicidi, inclusi abusi su un bambino di soli 5 anni. Il governo Meloni con l’inerzia omissiva del ministro Nordio ha permesso di liberare un mostro anziché assicurarlo alla giustizia”. Lo dice Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa verde e deputato Avs.