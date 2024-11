Migranti: Borghi (Lega), ‘conoscere gerarchia effettiva fonti, questa mia richiesta’**

agenzia

Roma, 31 ott. Quello che chiedo è “un’indagine conoscitiva sulla gerarchia effettiva delle fonti, alla luce del fatto che tale principio non è esplicitamente espresso nei trattati e sulla certezza del diritto a fronte della possibilità per un giudice di disapplicare una legge se la ritiene in contrasto con leggo e sentenze Ue, nonché di confronto con le pratiche degli altri stati Comunitari”. Interpellato dall’Adnkronos, Claudio Borghi, senatore della Lega, torna sulla sua proposta in Commissioni affari europei del Senato, al centro delle polemiche, dopo che l’opposizione ha ravvisato un attacco ai giudici.