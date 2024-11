Migranti: Boschi (Iv), ‘centri in Albania servono solo per fare campagna elettorale’

agenzia

Roma, 12 nov “I centri in Albania sono una gigantesca operazione di comunicazione con cui il governo fa solo finta di risolvere il problema dell’immigrazione: devono fare campagna elettorale, prima per le Europee, ora per le Regionali“. Lo ha detto Maria Elena Boschi a Agorà, su Raitre.

“Le strutture albanesi rimangono vuote. E anche se funzionassero, potrebbero accogliere 3000 persone, meno del 2% delle persone che sbarcano ogni anno in Italia. Ci sono state mandate 16 persone, che poi sono state riportate indietro. La stessa cosa è poi successa ad altre 7”, ha aggiunto la deputata di Iv.