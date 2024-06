Migranti: Boschi (Iv), ‘solidarietà a Magi, Meloni nazionalista a fasi alterne’

agenzia

Roma, 5 giu “E’ inaccettabile quanto accaduto in Albania a Riccardo Magi, a cui va la nostra piena solidarietà. Ma è ancor più grave che la presidente Meloni abbia usato l’accaduto per sferrare un ennesimo attacco all’opposizione”. Lo dichiara la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi.

“Evidentemente il nazionalismo della presidente del Consiglio, tanto sbandierato in campagna elettorale, si ferma ai confini. In Albania preferisce dileggiare un parlamentare della Repubblica italiana piuttosto che preoccuparsi dell’aggressione da lui subita. E preferisce buttare via quasi un miliardo degli Italiani per un’operazione di propaganda in Albania piuttosto che utilizzare quelle risorse per la sanità italiana. Meloni è nazionalista a fasi alterne”, conclude Boschi.

