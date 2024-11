Migranti: Braga, ‘Ue boccia modello Albania’

agenzia

Roma, 7 nov. “Il modello Albania non funziona. Un giudizio pesante e chiaro, a darlo è la commissaria europea designata all’Allargamento Marta Kos. Non una pericolosa sovversiva, ma un membro del partito liberale. Non solamente una bocciatura senza appello, ma anche una presa di distanza lì dove afferma che si stratta solo di un accordo tra Roma e Tirana. Insomma trasferire immigrati in zone extra Ue per poi rimpatriarli, non è una ricetta. Non sono magistrati comunisti a dirlo ma un’esponente moderata di quella nuova Commissione Europea che la Meloni sponsorizza da qualche tempo e che ora le dà il benservito”. Così Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

