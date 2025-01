Migranti: Calenda, ‘da governo disastro su Almasri ma avviso a Meloni surreale’

agenzia

Roma, 28 gen. “Su Almasri il Governo italiano ha combinato un disastro, raccontando un mare di balle agli italiani. Dopodiché che un Presidente del Consiglio venga indagato per un atto che risponde evidentemente ad una ‘ragione di Stato’ (mai ammessa) e’ surreale e non accadrebbe in nessun altro paese occidentale. Si saldano così due errori e si riacutizza lo scontro tra poteri dello Stato. Non un bello spettacolo”. Lo scrive Carlo Calenda sui social.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA