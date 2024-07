Migranti: Calenda, ‘su piano Mattei Meloni ascolti opposizioni’

agenzia

Roma, 29 lug. “Sono solo parzialmente d’accordo con questa analisi del Partito Democratico sul Piano Mattei”. Così sui social il segretario di Azione, Carlo Calenda, commentando l’analisi del Pd sul Piano Mattei.

Argomenta Calenda: “1) vero, il Piano Mattei non contiene risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziate. 2) vero, l’unica dimensione che può avere effetto in Africa è quella europea attraverso accordi di cooperazione bilaterale, che peraltro avevamo impostato con la Commissione Juncker. 3) È tuttavia positivo che ci sia un luogo istituzionale di coordinamento di delle iniziative pubbliche e private verso l’Africa. Tutti i grandi paesi europei ne hanno uno e Palazzo Chigi è il posto giusto per farlo. Del resto questo approccio è quello già impostato da Romano Prodi all’epoca del suo ultimo governo. Per inciso sarebbe utile chiede a Prodi, così come a Marco Minniti, di collaborare al piano”.